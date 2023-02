Jambon studeerde een week ‘als een monnik’ over stikstof, maar CD&V en N-VA staan nog steeds met getrokken messen tegenover elkaar

NMBS-werknemers klagen erbarmelij­ke omstandig­he­den op de trein aan: “Volle toiletten en geen personeel”

Een vijftiental werknemers van de NMBS stuurden een anonieme brief naar de VRT om de erbarmelijke omstandigheden waarin ze moeten werken aan te klagen. De brief staat vol voorbeelden van onhygiënische omstandigheden tot administratieve waanzin. “We zijn een kapotte puzzel, maar in plaats van de juiste stukjes te kopen, komen er gewoon wat meer managers in de puzzeldoos graven”, zegt Joachim Permentier, woordvoerder van de Onafhankelijke Vakbond van Spoorwegpersoneel.