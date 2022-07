Jambon stelt zomers boekenpakket samen voor alle Vlaamse ministers

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die ook bevoegd is voor Cultuur, heeft voor alle ministers van zijn regering een boekenpakket samengesteld. Hij hoopt dat die zomerliteratuur ook andere mensen kan inspireren en stimuleren om tijdens de vakantieperiode een bezoek aan de bibliotheek of boekhandel te brengen.

Voor de samenstelling van het boekenpakket kreeg Jambon assistentie van het BoekenOverleg, de belangbehartiger van de boeken- en letterensector, waarvan de coördinatie in handen is van Literatuur Vlaanderen.

Gepersonaliseerd boekenpakket

Voor de andere boeken lieten Jambon en het BoekenOverleg zich inspireren door de longlists van de Boon. Voor zichzelf liet Jambon drie extra boeken opzij leggen: de historische roman ‘Willem die Madoc maakte’ van Nico Dros, ‘Revolusi’ van David Van Reybrouck, over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, en het kinder- en jeugdboek ‘Wat is kunst?’ van Ted van Lieshout. Daarin daagt de auteur een meisje uit om in haar eigen verbeelding op zoek te gaan naar antwoorden. "Dat de ministers met het boekenpakket op reis zullen gaan in hún verbeelding is onmiskenbaar", zegt Jambon.