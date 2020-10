Jambon ruilt metafoor van brandend huis in voor stevige col: “We moeten dit samen doen, in de spirit van de flandriens”

Is Jommeke seksis­tisch? “Hoog tijd dat uitgeverij met luizenkam door de albums gaat”

27 oktober In een opiniestuk voor het weekblad Knack klaagt voormalig Brussels staatssecretaris Bruno De Lille (Groen) het seksisme in de stripverhalen van Jommeke aan. “Het is onrealistisch om te verwachten dat we de verhoudingen tussen de personages zouden aanpassen, maar in de recente avonturen van Jommeke houden wij wel degelijk rekening met de huidige tijdsgeest”, reageert Jo Nachtergaele, woordvoerder van Standaard Uitgeverij.