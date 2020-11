Jambon roept op om niet naar het buitenland te reizen: “Als het niet moet, doe het dan niet”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil een betere controle op mensen die thuis in quarantaine zitten. Ook roept de minister op om de komende weken niet naar het buitenland te reizen. “Als we allemaal zoeken naar de mazen in het net, dan raken we er niet”, luidt het vandaag in Terzake.

“De coronacrisis is altijd in handen van het federale geweest. Dat is de verdeling van de bevoegdheden. De steunmaatregelen, daarvoor kijkt men naar de deelstaten”, zegt Jan Jambon. “De bevoegdheidsverdeling in crisisbeheer is de burgemeester, de gouverneur en het federale niveau. In het relancebeleid is Vlaanderen wel bevoegd. We doen ons ding. Er zijn gigantische bedragen die daar naartoe gaan.”

Jambon vindt het voorts “een slechte zaak om de zorg te herfederaliseren”. “De bevoegdheden moeten op één hand komen. Daarover is iedereen het eens. De gemeenschappen staan het dichtste bij wat leeft in de eigen bevolkingsgroep. Er moet een evolutie zijn”, luidt het.

Betere controle op besmette mensen

“Je moet niet blussen als het huis nog niet in brand staat”, zei Jambon eerder in Terzake over de strijd tegen het coronavirus. “Het was een ongelukkige vergelijking”, reageert hij vandaag. “Maar het doet niets af aan de bestrijding van het virus. We moeten dat dag in dag uit doen.” Jambon benadrukt dat gezondheid altijd voorop staat voor hem. “Zowel de fysieke als de geestelijke gezondheid. We moeten de cijfers rond intrafamiliaal geweld en zelfmoord goed in de gaten houden. Ook de economie laten kapseizen is geen optie. We doen gigantische injecties.”

In een interview met ‘De Morgen’ benadrukte Jambon dat er een betere controle nodig is op besmette mensen die thuis in quarantaine zitten. “We kregen vragen van mensen die het Passenger Locator Form hadden ingevuld en nadien er niets meer van gehoord hadden. Die gegevens worden nu doorgespeeld aan de lokale overheden zodanig dat er controle kan gebeuren. Dat zijn geen misdadigers. Er is ook geen harde controle nodig. Iemand van het OCMW kan bijvoorbeeld eens langsgaan om te kijken of er boodschappen nodig zijn. Alles vertrekt van burgerschap. Als we allemaal gaan zoeken naar de mazen in het net, dan raken we er niet.”

Oproep om niet te reizen

Jambon roept ook op om niet op reis te gaan de komende weken. “Dat is ook de aanbeveling van het Overlegcomité. Niet-essentiële reizen worden afgeraden. Als je op reis gaat, moet je zeven dagen in quarantaine als je uit een rood gebied komt. Als het niet moet, doe het dan ook niet. Ook voor de kerstdagen. Het is aanlokkelijk. In de meeste van onze buurlanden zijn de cijfers niet zo hoog als bij ons. Ik ben geen pleitbezorger geweest voor soepelere kerstdagen. Het is nog even. We moeten duidelijkheid geven aan de mensen. Het is een harde en moeilijke boodschap, zeker voor de mensen die eenzaam zijn.

Dat de zwembaden en musea opnieuw de deuren mogen openen, is volgens Jambon een goede zaak. “Je moet enig soelaas aan de mensen kunnen geven. De meeste musea hebben grote zalen waar relatief weinig mensen komen. In zwembaden heb je water, chloor en goede verluchting. WHO zegt dat daar amper besmettingsgevaar is.”

Uit verschillende hoeken klinkt kritiek dat het niet toevallig om versoepelingen binnen de sport- en cultuursector gaat, twee N-VA-bevoegdheden. “Die commentaar had ik nog niet gehoord”, reageert Jambon. “Dat zit ook in de Franse en Duitse gemeenschap. We hebben al lang aangedrongen op een heropening van de musea. Op vlak van sport hebben we verwezen naar een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Alles moet vertrekken van veiligheid.”