Jambon richt zich in filmpje van vijf minuten tot alle Vlamingen: “De goeden moeten nu opdraaien voor gedrag van groepje onverlaten”

Op de vooravond van de sluiting van de horeca richt minister-president Jan Jambon zich in een filmpje van ruim vijf minuten tot de Vlaamse bevolking. Hij blikt even terug op de voorbije maanden en beklemtoont dat “de goeden nu moeten opdraaien voor het gedrag van een groepje onverlaten”. De N-VA-kopman wijst er op dat ons een lastige periode te wachten staat, maar spreekt ons tegelijk ook moed in. “Flandriens klimmen uit het dal omhoog, naar de top, tegen alles in. Opgeven staat niet in ons woordenboek. Wij, de Vlamingen, slaan ons hier wel doorheen.”

“Beste Vlamingen, op deze sportieve Vlaamse feestdag (een verwijzing naar de Ronde van Vlaanderen; nvdr) had ik u zo graag een goede en plezante boodschap gebracht”, begint Jambon. “Maar de omstandigheden zijn er niet naar. De toestand is ernstig. Zeer ernstig. Tijdens de zomer dachten we dat het ergste leed was geleden, dat het coronavirus onder controle en bijna overwonnen was. Dat blijkt vandaag helemaal niet zo te zijn. Steeds meer mensen raken besmet en de ziekenhuizen moeten almaar meer coronapatiënten opvangen.”

“Daarom moeten we doortastend ingrijpen, anders dreigt een ware ramp. We willen echt niet meemaken dat de medische zorg in het gedrang komt omdat er te weinig bedden beschikbaar zijn. En een volledige lockdown, zoals in het voorjaar, willen we te allen prijze vermijden. Het is bijzonder jammer dat we vandaag opnieuw in de miserie zitten, mede omdat een beperkte groep zich niet hield aan de nochtans eenvoudige voorzorgsregels. Zoals wel vaker gebeurt, moeten de goeden opdraaien voor het gedrag van een groepje onverlaten. Dat is onrechtvaardig, ik weet het. De maatregelen gelden nochtans voor iedereen, waar ook in dit land. Ik dring er daarom heel erg op aan dat de handhaving voortaan sneller en strenger gebeurt.”

Quote Zorg, economie, onderwijs en samenleven, dat zijn onze prioritei­ten Jan Jambon

“Vlaamse regering probeerde restaurants open te houden”

Jambon wijst er ook nog eens fijntjes op dat de Vlaamse regering “stevig geprobeerd heeft om de restaurants open te houden”. “De besmettingscijfers dwingen ons echter om fors in te grijpen. Met pijn in het hart, maar met slechts één bedoeling: de verdere verspreiding van de epidemie indijken. Volg dus alstublieft de regels, dat is zo ontzettend nodig. Het zijn onprettige maatregelen, met zware gevolgen voor heel veel mensen. Het zijn barre tijden voor de vrouwen en mannen die hun brood verdienen in de horeca en voor de mensen die werken in het toerisme. We moeten er alles aan doen om hen doorheen deze ongeziene crisis te steunen. Ook de culturele- en evenementensector willen we blijven helpen.”

Zoals we tijdens de eerste golf al deden, zullen we ook nu middelen en steun geven. Om de bedrijven te laten draaien, om de scholen open te houden en om de beste zorg aan alle zieken en hulpbehoevenden te garanderen. Om mensen niet in eenzaamheid te laten wegzakken. Zorg, economie, onderwijs en samenleven, dat zijn onze prioriteiten. Die moeten we veilig stellen. Onze welvaart en ons welzijn, daar draait het om.”

Quote Wij, de Vlamingen, slaan ons hier wel doorheen Jan Jambon

“Bel ook je buur, je collega of die persoon die je uit het oog verloor”

Jambon blikt ook vooruit op een hoopvollere toekomst. “Op een dag, hopelijk niet zo ver weg, willen we terug goed leven. Zoals vroeger. Plezier maken op café, lekker genieten in het restaurant, ongehinderd naar het theater en op reis gaan. Dansen en zingen. Om die vrijheid te heroveren, moeten we vandaag en de komende weken doorbijten. Ook nu de dagen letterlijk donkerder en kouder worden.”

“Zeker in deze herfstige dagen vraag ik u elkaar te helpen, te bemoedigen, te steunen. Een knuffel of samen gezellig tafelen? Dat zal een tijdje niet meer kunnen. Maar we kunnen elkaar wel eens vaker bellen, mailen of een berichtje sturen. Dat geldt natuurlijk voor je naasten, maar evengoed voor je buren, je collega’s of die vrouw of man die je uit het oog verloor. We mogen elkaar nu niet loslaten. Vlamingen zijn warme mensen met een groot hart.”

“Goede medeburgers, laten we vooral de moed niet verliezen. Nooit. Dat bewezen Vlamingen vroeger en dat zullen wij nu en straks nog eens doen. Flandriens klimmen uit het dal omhoog, naar de top, tegen alles in. Opgeven staat niet in ons woordenboek. Onze Vlaamse veerkracht was en is groot en sterk. Wij zullen die veerkracht straks ook zeer nodig hebben bij de heropbouw van ons land. Ik wens u allen veel sterkte. Wij, de Vlamingen, slaan ons hier wel doorheen”, besluit Jambon.