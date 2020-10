Jambon: “Protocollen voor cultuursector slechts licht bijgestuurd”

Jambon had woensdag naar eigen zeggen overleg met de Franse en de Duitstalige gemeenschap. Daar hebben de drie ministers overeenstemming bereikt over een lichte bijsturing van de protocollen. "Het is mijn persoonlijke overtuiging dat we de sector vandaag zodanig in protocollen hebben gevat, dat de veiligheid kan worden gegarandeerd", aldus Jambon.



De drie gemeenschappen zijn nog niet naar buiten getreden met die aanpassing, omdat ze het Overlegcomité van vrijdag willen afwachten, al hoopt Jambon dat daar geen grotere beperkingen worden opgelegd voor de sector. "Er is een kleine bijsturing nodig, omdat we in veel provincies in code rood zitten, maar in principe kunnen culturele activiteiten met mondmaskers en crowd control doorgaan", zei hij.