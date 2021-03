Jambon over avondklok: “Stilaan buiten proportie”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam vandaag in het Vlaams Parlement tekst en uitleg geven over de beslissingen die afgelopen vrijdag zijn genomen op het Overlegcomité. De meeste vragen gingen over dingen die er niet zijn beslist. Zo herhaalde Jambon dat hij een "koele minnaar" is van de avondklok en noemt hij die ingreep "stilaan buiten proportie". Maar de avondklok stond vrijdag niet eens op de agenda, moest hij toegeven. En dat deed bij sommige fracties de wenkbrauwen fronsen.

"Als u de avondklok disproportioneel vindt, waarom heeft u de afschaffing ervan dan niet op de agenda van het Overlegcomité gezet? ", vroeg Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Ook andere fracties noemden het vreemd dat N-VA federaal wel een wetsvoorstel heeft ingediend over de avondklok, maar dat Jambon de kwestie niet geagendeerd heeft op het Overlegcomité.



Volgens Jambon had zo'n agendering geen zin omdat er federaal een aantal partijen gewonnen blijft voor de avondklok en het Overlegcomité steeds in consensus beslist. Hij hoopt dat het N-VA-wetsvoorstel in de Kamer "zaken in beweging kan zetten".

“Kot is huishouden”

Jambon kreeg ook vragen over de 'kotbubbel'. Over die maatregel blijft er verwarring bestaan. Volgens Jambon kunnen studenten die samen op kot zitten gezien worden als een huishouden. "Maar het is aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om een verduidelijkende richtlijn aan de politie te geven", aldus Jambon.

Jambon herhaalde ook dat de Vlaamse regering graag had gehad dat de horecaterrassen al op 1 april geopend konden worden. De Vlaamse regeringsleider begrijpt ook het ongenoegen van de kustburgemeesters en is bereid om met hen in gesprek te gaan. "Ik sta intellectueel aan de kant van de kustburgemeesters. En het is tegen mijn zin, maar als er een verbod is, moet dat gehandhaafd worden", aldus nog Jambon.

Bouchez: “Aantasting van fundamentele vrijheid”

Ook Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van MR, herhaalde eerder vandaag op Twitter dat de avondklok moet afgeschaft worden in België. Dat zei hij in een reactie op een tweet van viroloog Emmanuel André. “Doel van opheffing van avondklok is niet om sociale contacten te verhogen, vooral met bubbel van 1, maar om een einde te maken aan een zware aantasting van een van de meest fundamentele vrijheden. Als efficiëntie het enige criterium is, mogen we de democratie vaarwel zeggen”, schrijft Bouchez.

