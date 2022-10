Jambon: “Nooit chauffeur tot snelheidsboetes gedreven”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is niet opgezet met de uitspraken van Jan Jambon. “Sensibilisering is en blijft noodzakelijk, want snelheid is en blijft een killer in het verkeer. We roepen dan ook iedereen op zich aan de snelheidslimieten te houden. Want de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, en veiligheid gaat boven alles”, zegt ze. Jambons partijgenoot Ben Weyts, die in een vorig leven als minister van Mobiliteit zwaar inzette op de daling van het aantal verkeersslachtoffers, gaf aan dat het een “al te eerlijke uitspraak” was.