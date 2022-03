Jambon nodigt paus Franciscus uit voor bezoek aan Vlaanderen

Vanaf morgen kans op smeltende sneeuw: “Een late winterprik in de lente”

Er is vandaag vrij veel bewolking en het is overwegend droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of lokaal 13 graden in het centrum van het land, meldt het KMI. Morgen wordt het veel frisser met temperaturen rond 3 graden. “Er wordt morgen zelfs smeltende sneeuw verwacht. Ook vrijdag kan er sneeuw vallen”, vertelt onze weerman Frank Duboccage.

8:50