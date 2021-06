Jambon: "Mondmaskers en sociale afstand loslaten op 1 september”

Weernieuws Tropisch warm met temperatu­ren tot 33 graden: morgen en vrijdag grootste kans op onweer

16:01 Woensdag wordt het zonnig met in de loop van de dag wat meer wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog, maar tegen de avond is een warmteonweer niet uitgesloten. Het wordt erg warm met temperaturen boven de tropische grens van 30 graden. Dat meldt het KMI. Weerman David Dehenauw zegt dat donderdag en vrijdag de kans het grootst is op onweer.