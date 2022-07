Jambon: “Met dit Vlaams Belang gaan we niet samenwerken”

Jan Jambon ziet een samenwerking “met dit Vlaams Belang” niet zitten. Dat maakte de Vlaamse minister-president duidelijk in het VTM Nieuws. “Met het politieke personeel dat er momenteel is, valt heel moeilijk samen te werken. Dat gaan we dus niet doen. De bal ligt in het kamp van Vlaams Belang om zich op een normale manier te gedragen”, klinkt het.

Beide partijen zien ook een heel andere toekomst voor Vlaanderen weggelegd. Vlaams Belang gaat voluit voor onafhankelijkheid. Het confederalisme, waar N-VA voor staat, werd door voorzitter Tom Van Grieken als een politieke leugen bestempeld.

“Dat is natuurlijk oppositietaal”, stelt Jambon. “Elke opiniepeiling wijst uit dat er een groot draagvlak is om meer bevoegdheden van het Belgische niveau naar het Vlaamse te halen. Voorstellen om nog verder te gaan, weken echter heel wat minder enthousiasme los. Als uit de verkiezingsuitslag blijkt dat de Vlaming die stap wil zetten, is het kies in een democratie dat de andere kant van het land daar rekening mee zou houden. Dat zal echter aan de onderhandelingstafel besproken moeten worden, we zullen dat niet eenzijdig kunnen opleggen.”

Betaalde verlofdag

In Brussel is beslist om van 8 mei, het feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een betaalde verlofdag te maken. Hoe zit dat in Vlaanderen? “Wat mij betreft, mag hier hetzelfde gebeuren met 11 juli”, antwoordt Jambon. “Het is echter de Nationale arbeidsraad en dus de federale regering die daarover beslist. Er zijn wel eenvoudige oplossingen mogelijk. Ieder jaar zijn er tien betaalde feestdagen, sommige vallen op een zaterdag of zondag. Eén ervan zou je kunnen inruilen voor 11 juli. De federale regering heeft nu wel ons standpunt hierover gevraagd, dus misschien is er iets aan het bewegen. Het zou mooi zijn als we volgend jaar al 11 juli als betaalde feestdag kunnen vieren.”

Dubbele boodschap

Jambon gaf ook een voorsmaakje van de toespraak die hij vanavond in Kortrijk zal houden naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. “De boodschap zal dubbel zijn. Aan de Vlamingen willen we vragen om iets meer zelfvertrouwen en geloof in de toekomst te hebben. Tegelijkertijd worden we echter nog altijd beknot door het gebrek aan zelfbestuur. Belangrijke bevoegdheden zitten deels in Vlaanderen, deels federaal. Het recente verleden heeft aangetoond dat dat niet werkt.”

Als voorbeeld haalde de minister-president de arbeidsmarkt aan. “We delen dezelfde ambitie, namelijk een tewerkstellingsgraad van 80 procent. De Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt zijn echter zo verschillend dat je daar geen zelfde beleid op los kan laten.”

Langdurig zieken

Jambon wees erop dat zijn partij het dopgeld zou willen beperken in de tijd. “Maar daar is op dit moment geen meerderheid voor. Er is wel een groot draagvlak om mensen die langdurig ziek zijn maar kunnen werken te laten werken.”

“Tegenwoordig is het alles of niets: als je gaat werken, verlies je je uitkering. Als je je uitkering wil behouden, mag je geen enkele dag werken. Dat is een heel groot potentieel dat op die manier verloren gaat. Er moet een goed evenwicht gevonden worden, bijvoorbeeld door halftijds te werken. Dan kan je vergoed worden voor je arbeid en hoef je niet volledig je uitkering te verliezen. Op die manier zouden enorm veel vacatures ingevuld kunnen worden”, besluit Jambon.