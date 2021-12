Jambon mag uit quarantaine na negatieve test

Sint-Gillis Bouwwerf stort in: één dode, drie personen zwaarge­wond naar ziekenhuis overge­bracht

Bij een instorting op een bouwwerf in Sint-Gillis is woensdagochtend een persoon om het leven gekomen. Het zou gaan om een tiener of twintiger. Drie personen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, twee anderen kwamen heelhuids uit het ongeval.

