Jambon lanceert campagne rond Vlaams relanceplan van 4,3 miljard euro: “Dit moet de politiek overstijgen, het is een samenlevingsproject”

Nieuwe fietspaden, de uitrol van 5G, sociale woningen een oplapbeurt geven, meer elektrische laadpalen, monumenten renoveren: het is maar een kleine hap uit de 180 projecten die 'De Vlaamse Veerkracht' rijk is. Een jaar geleden stelde de Vlaamse regering dat al voor, maar toen was dat nog zo abstract dat er bijna geen haan naar kraaide. Nu het tijdperk van administratieformulieren en aanbestedingen bijna voorbij is, wil Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) eindelijk het échte startschot geven voor zijn relanceplan. "Het is tijd dat de mensen wéten wat de Vlaamse overheid met hun belastinggeld gaat doen", aldus Jambon.