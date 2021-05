Jambon kondigt nieuwe versoepeling aan: vanaf 9 juni tuinfeesten voor 50 personen met eigen catering, Vlieghe: “Ik maak mij veel zorgen”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal vanavond in De Cooke & Verhulst Show meedelen dat er vanaf 9 juni een belangrijke versoepeling ingaat. Vanaf die dag zullen tuinfeesten mogelijk zijn voor groepen tot 50 personen, en mag ook eigen catering voorzien worden. Een professionele cateraar zal dus niet nodig zijn. “Ik kan niet meer goed volgen. Het lijkt wel of er elke dag een nieuwe versoepeling is”, reageert infectiologe Erika Vlieghe.

De beslissing komt er na de ophef die ontstond over het aanvankelijke plan om voor tuinfeesten vanaf 11 personen verplicht een cateraar in te schakelen. De kritiek die dat plan losweekte, maande de overheid aan om dat idee te herzien.

Het horecaprotocol zal ook gelden voor tuinfeesten, maar er zal geen politie rondgestuurd worden om bij de mensen in de tuinen te gaan kijken. “We weten ondertussen allemaal wel wat mag”, aldus Jambon. Net zoals in de horeca zullen de tafels dus anderhalve meter uit elkaar gezet moeten worden, met vier gasten per tafel, en zal het aantal toegelaten gasten moeten afhangen van de beschikbare tuinoppervlakte.

Er wordt daarbij gerekend op het gezond verstand van de burger. “Het is de bedoeling dat mensen stilaan weten dat ze elkaar in gevaar kunnen brengen als ze de regels niet volgen", aldus Jambon. “We kunnen stilaan versoepelen, dat heeft alles met de vaccinatie te maken.”

Dansfeesten zitten er voorlopig nog niet, en ook voor trouwfeesten is nog niets beslist. Jambon wijst erop dat er bij trouwfeesten meestal verscheidene generaties bij elkaar komen, en dat er daarom nog enige voorzichtigheid wordt gehanteerd. Zelf moest hij zijn trouwfeest ook al uitstellen. Op het volgende Overlegcomité op 29 mei zal het onderwerp opnieuw ter sprake komen.

Volledig scherm Infectiologe Erika Vlieghe. © Reporters / QUINET

“Ik kan niet meer goed volgen”, reageert infectiologe Erika Vlieghe op het nieuws. “Het lijkt wel alsof er elke dag een nieuwe versoepeling is. Ik maak mij veel zorgen, het gaat erg snel. De discussie ging over cateraar of geen cateraar, dat begrijp ik. Maar een groep van 50 past niet in veel tuinen, ik vroeg me af hoe dat in goede banen gaat geleid worden.”

Nog volgens Vlieghe geeft de versoepeling de indruk dat corona voorbij is. “Corona is nog niet voorbij. We moeten alles stap voor stap doen. Ik zou het bij groepen van 10 houden. Er zijn al wat versoepelingen voor 9 juni aangekondigd. Het is beter om het daarbij te houden.”

CD&V: “Is dat de manier waarop we de mensen informeren?”

De manier van communiceren kan niet bij alle coalitiepartners op begrip rekenen. “Is dit de manier waarop we de mensen informeren?”, vraagt CD&V-voorzitter Joachim Coens zich op Twitter af.

