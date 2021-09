Jambon in Septemberverklaring: “Vlaanderen moet kampioen van post-coronatijdperk worden”

Binnenland“Vlaanderen moet de kampioen worden van het post-coronatijdperk”. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gezegd in zijn Septemberverklaring. Meer jobs, meer klimaatambitie en een efficiëntere overheid moeten daarbij de speerpunten zijn. Na afloop verduidelijkte Jambon zijn plannen in HLN LIVE bij wetstraatjournalist Karel Lattrez.

De coronacrisis heeft de Vlaamse samenleving “door elkaar geschud, maar niet op de knieën gekregen”, aldus Jambon. De economie herstelt zich en Vlaanderen behoort tot de vaccinatiekampioenen. Maar Vlaanderen mag niet achterover leunen. “We moeten nu doorpakken en het ambitieniveau nog hoger leggen.”

Vorig jaar zette de Vlaamse regering het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ in de steigers. Een investering van 4,3 miljard moest helpen om Vlaanderen klaar te maken voor het post-coronatijdperk. Maar nu moet Vlaanderen de volgende stap zetten. Daarbij schuift de Vlaamse regering enkele grote prioriteiten naar voor.

“Absolute topprioriteit is de arbeidsmarkt”, aldus Jambon. Hij wil Vlaanderen opnieuw laten aanknopen met de ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen en een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen. Andere speerpunten zijn het klimaat en de efficiëntie van de overheid.

Op begrotingsvlak mikken Jambon en co op een halvering van het structurele tekort van 1,8 miljard euro tegen het einde van de legislatuur. “En uiterlijk in 2027 zal Vlaanderen opnieuw aanknopen bij begrotingsevenwicht.”

Om die budgettaire doelstelling te halen, moet de regering ook besparen. Zo zal het Groeipakket (de kinderbijslag) bijvoorbeeld maar 1 in plaats van 2 procent geïndexeerd worden en wordt de doelgroepkorting selectiever.

Voorts bevestigt Jambon dat de geplande jobbonus voor mensen met een laag inkomen behouden blijft en dat er gesleuteld wordt aan de woonfiscaliteit.

Meeneembaarheid dooft uit

Zo gaat het registratietarief voor de enige eigen woning van 6 naar 3 procent. “Dat zal een enorme stimulans zijn voor jongeren maar ook oudere Vlamingen om toch voor dat eigen huis te gaan”, aldus Jambon. Tegelijk gaat het tarief voor een twee, derde, vierde,... woning omhoog. Het systeem van de meeneembaarheid - de mogelijkheid om de registratiebelasting die betaald werd op een vorige woning af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning - wordt “geleidelijk afgeschaft”.

Naast de daling van 6 naar 3 procent voor gezinswoningen en de stijging van 10 naar 12 procent voor tweede eigendommen, is er ook een verlaging voorzien voor wie opteert voor een ingrijpende energetische renovatie. Voor die renovaties was het tarief al verlaagd naar 5 procent. Het is een maatregel om de renovatie van oude woningen te stimuleren. Over de concrete invulling van deze maatregelen zal minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) straks in het parlement meer info verschaffen.

De maatregel zou betekenen dat wie in Vlaanderen een huis koopt van bijvoorbeeld 250.000 euro, nog maar 7.500 euro (3 procent) registratierechten betaalt in plaats van 15.000 euro (6 procent). Als het om een tweede of derde eigendom gaat, betaal je voor een huis van 250.000 euro momenteel 25.000 euro of 10 procent registratierechten. Dat bedrag zou dus stijgen naar 12 procent of 30.000 euro.

Fietsinfrastructuur

Voor elke 2 euro die een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur zal Vlaanderen daar één euro bovenop leggen, al is voorlopig niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering daarvoor opzijzet.

Daarnaast biedt Vlaanderen Wallonië een lening of borgstelling aan voor de heropbouw na overstromingen. “Ik doe hier en nu het aanbod om in de volgende dagen met de Waalse regering rond de tafel te gaan zitten om na te gaan of we Wallonië kunnen bijstaan via een lening of een borgstelling”, zei Jambon.

PFOS-vervuiling

Bedrijven zullen voortaan 25 euro in plaats van 13 euro per ton afval verbranding moeten betalen. “Letterlijk: de vervuiler betaalt”, zegt Jambon, die onder meer verwijst naar de PFOS-affaire. “Het moet gedaan zijn dat bepaalde bedrijven denken dat ze om het even wat kunnen lozen in de natuur, en dat de mensen de rekening gaan betalen”, zegt hij. “De tijd is voorbij dat bedrijven onze omgeving ongestraft kunnen vervuilen of verontreinigen. Gedaan dus met praktijken die leiden tot PFOS en andere smurrie in onze rivieren en in onze grond.”

Investeringen in Gent

De Vlaamse regering geeft ook nog groen licht voor een reeks belangrijke infrastructurele investeringen in Gent. Zo krijgt onder meer de stationswijk Dampoort een opwaardering: de R40 wordt er ondertunneld en er komen twee tramlijnen. De buurt vraagt al decennia om een infrastructurele opwaardering en de investering is een van de belangrijkste projecten waar burgemeester Mathias De Clercq (Open vld) zijn schouders onder zet.

Bekijk ook: politiek journalist Karel Lattrez licht beslissing daling registratierechten toe:

