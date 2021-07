Jambon houdt vast aan heropstart min of meer normale leven begin september: “Vaccinatie blijft ticket naar vrijheid”

Wanneer eind augustus 90 procent van de volwassen Vlamingen volledig gevaccineerd zal zijn tegen het coronavirus, moet het mogelijk zijn het normale leven opnieuw "min of meer" zijn gang te laten gaan. Aan die doelstelling blijft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vasthouden. Dat heeft hij gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus gaat de laatste dagen weer fors omhoog, maar volgens Jambon is het vooral zaak om het gezondheidssysteem niet opnieuw onder druk te laten komen. "De overslag naar de ziekenhuizen zien we vooralsnog niet", stelt hij vast.

Bovendien moet ook de vaccinatiecampagne in rekening gebracht worden - "daarom is dit ook een fundamenteel andere situatie dan vorige zomer". Dat in sommige Europese landen opnieuw ingegrepen wordt om het stijgende aantal besmettingen af te remmen, heeft volgens Jambon veel te maken met de vaccinatiegraad die er lager is dan in Vlaanderen.

Wereldtop

Die vaccinatie blijft het "ticket naar de vrijheid", zegt Jambon. "Zoals iedereen weet staat Vlaanderen aan de wereldtop: over veertien dagen zullen we 80 procent van de Vlamingen een tweede prik gegeven hebben. Je moet altijd met twee woorden spreken, maar als de leveringen doorkomen, zullen we eind augustus een vaccinatiegraad van 90 procent gehaald hebben en dan moet het min of meer normale leven opnieuw zijn gang kunnen gaan." Aan die doelstelling blijft Jambon dus vasthouden.

Zo ver staat Vlaanderen met de vaccinatie tegen het coronavirus:

90 procent

Het was minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) die zaterdag het streefdoel van een vaccinatiegraad van 90 procent vooropstelde. "Als we die halen, dan is dat een belangrijk punt", zegt Jambon. "Want de resterende 10 procent zullen mensen zijn die ervoor gekozen hebben om niet gevaccineerd te worden. Iedereen zal dan de kans gehad hebben om gevaccineerd te zijn, dan wordt het de verantwoordelijkheid van de individuele burger dat hij of zij zich niet heeft laten vaccineren.”

Komende vrijdag buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de coronasituatie. Die is nu een "uitdaging", zei Jambon meermaals tijdens het interview. De inzet van een coronapaspoort is een van de elementen die op tafel liggen. Als het van Jambon afhangt, zal dat ook bij kleinere evenementen worden gebruikt. "Liever dat dan kleine festivals weer te gaan verbieden.”