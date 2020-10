Jambon: “Horeca dicht is verschrikkelijk maar kans op overdragen virus is er zeer groot”

"Het is een verschrikkelijke beslissing", steekt Jambon van wal. " Die beslissing heeft niks te maken met dat de regels door cafés en restaurants niet goed werden opgevolgd . De reden waarom we de beslissing hebben genomen, is omdat tien procent van de bevolking nu de besmetting draagt en horeca de omgeving bij uitstek is waar mensen dicht bij elkaar komen en dus de kans op het overdragen van het virus zeer groot is. Vandaar deze verschrikkelijke maatregel die ook wel gepaard gaat met economische compensatiemaatregelen, want we willen de mensen absoluut niet aan hun lot overlaten.”

Er werd één maatregel genomen voor het hele land. Na de cafés in Brussel, sluiten nu ook alle andere cafés en ook de restaurants in heel België. Is de gezondheidssituatie in Vlaanderen niet beter dan in Brussel en Wallonië? Jambon repliceert: "Nu zijn er nog twee of drie provincies in Vlaanderen die nog niet in de hoogste fase zijn, maar als je de projectie bekijkt, dan zie je dat volgende week alle Vlaamse provincies, behalve misschien Limburg, rood gaan kleuren. Dan heeft het geen zin om dat onderscheid te maken. Tijdens de afbouw, wanneer provincies rapper dan andere in een lager risicogebied komen, zullen daar eerst de maatregelen afgebouwd worden.”