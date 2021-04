Jambon hoopt “fronten in beweging te krijgen voor beslissing over grotere evenementen in zomermaanden”

Vlaams minister-president Jan Jambon hoopt dat het volgende Overlegcomité van 11 mei kan beslissen over grotere bezoekersaantallen voor evenementen in de zomermaanden. "Ik hoop de fronten daarover in beweging te krijgen", zo zei Jambon vandaag in het Vlaams Parlement.

Afgelopen vrijdag besliste het Overlegcomité over de manier waarop de horecaterrassen vanaf 8 mei kunnen heropenen, over de evenementen en test events en over de zomerkampen. Wat horecaterrassen betreft, herhaalt Jambon dat de Vlaamse regering het sluitingsuur "vanuit handhavingsoogpunt" liever op 23 uur had gelegd in plaats van 22 uur, maar dat het Overlegcomité bij consensus beslist.

Limiet van 2.500 personen?

Ook over de evenementen liepen de standpunten onderling uiteen. Voor de maanden mei en juni kon nog wel een consensus gevonden worden, maar over de zomermaanden was de kloof te groot. Zo lag er voor juli en augustus een limiet van 2.500 bezoekers op tafel. Dat was "te streng" voor de Vlaamse regering. Die limiet is volgens Jambon te veel vastgelegd met de actuele situatie in het achterhoofd. Ze zou ook "niet rendabel" zijn voor de betrokken sectoren. "We hebben dan maar gezegd dat we liever geen beslissing wilden dan een beslissing waarvan de sector zou zeggen: 'boeken toe'", aldus Jambon.

De Vlaamse regeringsleider hoopt dat zowel de coronacijfers als de vaccinatiecijfers de komende twee weken gunstig evolueren en dat er op het volgende Overlegcomité van 11 mei "substantieel hogere bezoekersaantallen" mogelijk zullen worden voor de evenementen in de zomermaanden.

Jambon kwam ook nog even terug op zijn uitspraak in De Zevende Dag waarin hij versoepelingen per regio suggereerde als er tussen de regio's grote verschillen zouden zijn in de vaccinatiegraad. Die uitspraak botste de voorbije dagen op redelijk wat kritiek. Volgens Jambon ging het eerder om een "waarschuwing". "Momenteel zijn de verschillen niet echt groot. Maar als op een bepaald moment versoepelingen in Vlaanderen zouden tegengehouden worden omdat het Belgische gemiddelde niet hoog genoeg is, dan moeten die noot wel kraken", aldus Jambon.