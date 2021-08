Jambon geen voorstander van Covid Safe Ticket op trouwfeest of in winkel

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt het een goed idee om het CST in te voeren op kleinere evenementen, waar zelfs minder dan 1.500 aanwezigen zijn. "Op voorwaarde dat het een evenement is waar sowieso ticketcontrole is, want we mogen inderdaad niet evolueren naar een pasjesmaatschappij", klinkt het. Een uitbreiding van het CST zoals in Frankrijk, waar de pas verplicht is voor een horecabezoek en zelfs in heel wat winkels, ziet hij dus niet zitten.