Jambon: “Geen lessen te ontvangen van minister die bijkomende gascentrales plaatst”

Jambon vond het "vervelend" dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet naar de VN-klimaattop in Glasgow kan afreizen omdat haar kabinetschef, die eerder al een coronabesmetting had, hervallen is.



Hij benadrukte dat de Vlaamse regering het belang van de COP26 niet onderschat. Voor het herfstverlof had de Vlaamse regering al “40 concrete maatregelen klaar bovenop de eerdere maatregelen”. Maar over enkele punten moest nog verder gepraat worden, klonk het. "We hebben een heel concreet plan, en zijn op tijd voor Glasgow", besloot de Vlaamse regeringsleider.