Jambon: “Geen enkel gaatje voor versoepelingen, mensen geen valse hoop geven”

"Vandaag zie ik dat de cijfers niet snel genoeg dalen om ook maar aan enige versoepeling te denken", zei Jambon. "Er kan natuurlijk een vliegwiel op komen de volgende weken, je weet maar nooit. Maar met de cijfers die we vandaag kennen, hoe die dalen, en als ik goed luister naar de virologen, dan wordt er toch geen enkel gaatje opengelaten voor verdere versoepelingen."



"Kerstmis vieren in heel beperkte kring, ik begrijp dat dat niet is wat je wil. Maar een derde golf in januari wil ook niemand. We zullen samen die kleine maar ambetante inspanning moeten leveren. Ik denk niet dat het zo verstandig is om de mensen valse hoop te geven dat we met Kerstmis wat kunnen doen. We moeten vooral oproepen om samen die moeilijke maatregel uit te voeren en ervoor te zorgen dat we ervan af zijn. We gaan begin volgend jaar waarschijnlijk kunnen vaccineren, dan is er licht aan het einde van de tunnel", aldus de Vlaamse minister-president.