Jambon en Beke verzekeren: “Vlaanderen is klaar voor massavaccinatie”, dit is de planning voor de komende maanden

De Vlaamse regering zegt volledig klaar te zijn voor de massale vaccinatie van de brede bevolking, eens de leveringen van de vaccins op stoom komen. Dat was de boodschap van minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Volgens hen houdt Vlaanderen een “uiterst strakke planning” aan en is de kritiek op een lange doorlooptijd tussen het aankomen van het vaccin en het effectief toedienen, onterecht. Aan het begin van de zomer moet iedereen die dat wil, in Vlaanderen gevaccineerd kunnen zijn.

Jan Jambon (N-VA) sprak op de persconferentie over een “vruchtbare week” in de vaccinatiecampagne. Momenteel zijn in Vlaanderen 371.217 inwoners minstens deels ingeënt met een van de drie beschikbare vaccins, dat komt neer op 5,6 procent van de volledige bevolking. 209.832 Vlamingen kregen ook al een tweede prik, of 3,17 procent.

Maar Jambon waarschuwde dat de onzekerheid over de leveringen groot blijft. “We zullen daar in de toekomst rekening mee moeten houden. Daarom leggen we een zekere voorzichtigheid aan de dag in de planning, zo kunnen we flexibel met de vertragingen omgaan. Maar die tragere leveringen frustreren mij ook, en geen klein beetje. Ik heb er heel veel voor over dat zo veel mogelijk Vlamingen zo snel mogelijk hun prik krijgen. Ik kijk daarom met bijzondere aandacht uit naar de goedkeuring en de leveringen van het Johnson & Johnson-vaccin.”

Quote De vaccins liggen nooit zomaar in de koelkast. Die hebben allemaal een bestemming die past binnen een uiterst strakke planning. Jan Jambon, Vlaams minister-president

“Houden keten zo kort en efficiënt mogelijk”

De kritiek dat het allemaal te traag gaat, werd door Jambon en Beke weerlegd. “Wij gaan er alles aan doen om de keten van de levering tot prik zo kort en efficiënt mogelijk te maken. Er is heel veel gezegd over de koelkast en stock. Maar de vaccins liggen daar nooit zomaar”, aldus Jambon. “Die hebben allemaal een bestemming die past binnen een uiterst strakke planning.”

Gemiddeld zitten er momenteel een kleine twee weken vooraleer een vaccin dat is aangekomen in ons land, ook effectief in een arm verdwijnt. De voorbije dagen klonk er luide kritiek dat dat veel sneller moet kunnen. Zo is de levering van tienduizenden AstraZeneca-vaccins van afgelopen woensdag, pas bedoeld om in de week van 15 maart te gebruiken in de vaccinatiecentra. Maar sneller gaat niet, aldus Beke. Zodra een levering bevestigd is, moet er een planning gemaakt worden, aangezien Vlaanderen op dit moment op 1.363 locaties vaccins uitlevert.

De mensen die ingeënt moeten worden, moeten ook gemobiliseerd worden. Dat gebeurt via uitnodigingen per brief en/of mail of sms. Burgers moeten die uitnodigingen bevestigen of kunnen wijzigen, en in tussentijd moeten de vaccins ook getransporteerd worden. Vraag blijft of dat twee weken duurt, maar volgens Beke wordt “de logistieke keten zo kort mogelijk gehouden”.

“Zomer blijft haalbaar”

Vlaanderen plant op basis van de verwachte leverschema’s tegen het einde van deze maand 1.107.989 vaccins gezet te kunnen hebben, en 2 miljoen tegen het einde van april. Dat moet verdubbelen naar 4 miljoen tegen einde mei en dan verder stijgen tot 6,6 miljoen tegen einde juni en tot slot 8,7 miljoen einde juli. Dat schema gaat wel uit van een honderd procent vaccinatiegraad. Volgens de planning blijft het daarmee mogelijk iedereen die dat wil nog tegen het begin van de zomer in te enten.

“Ik ben verheugd dat heel veel Vlamingen bereid zijn om zich te laten vaccineren”, zei Jambon. “We kunnen voorlopig enkel maar afgaan op onze ervaringen bij bewoners en personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen. Die cijfers zijn hoopgevend. In onze woonzorgcentra hebben iets meer dan 800 bewoners op ruim 80.000 geweigerd, bij de medewerkers is dat iets meer dan 5.000, dat is zo’n 6 procent.”

Om zoveel mogelijk mensen aan te sporen, zullen er in de komende weken nieuwe campagnes worden gevoerd. Op 1 maart startte al een campagne die specifiek gericht is op de 65-plussers, via regionale tv en sociale media. Later zal er op het brede publiek worden gemikt, met onder meer affiches en sociale media.

“Focus blijft op ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen”

“Hoe sneller we de 65-plussers en mensen met een onderliggende ziekte kunnen inenten, hoe nabijer de vrijheid komt. Ik vind het van groot belang dat we de komende weken prioriteit blijven geven aan deze twee doelgroepen”, zo ging Jambon ook in op de dicussie over de kwestie. “Ik weet dat daar hier en daar wat discussie over is, maar ik vind dat we extra aandacht moeten geven aan mensen met een onderliggende aandoening, ook als ze jonger dan 65 zijn.”

De prioriteit voor mensen met onderliggende aandoeningen ligt onder vuur. Artsensyndicaat BVAS is een procedure gestart tegen die voorrang en Brussels minister van Gezondheid Alain Maron zou er de voorkeur aan geven gewoon volgens leeftijd te vaccineren eenmaal de 65-plussers aan de beurt zijn geweest. Jambon verzekert nu dat die strategie wat Vlaanderen betreft niet aan de orde is.

Volgende week tijdelijk minder vaccinaties

In Vlaanderen staan er deze week een kleine 130.000 vaccinaties ingepland, vooral bij het ziekenhuispersoneel.

Volgende week zijn dat er maar 97.000, vooral door schommelingen in de leveringen van de Moderna-vaccins, en het feit dat de eerste ronde in de ziekenhuizen tegen dan afgelopen zou moeten zijn. Daardoor worden er daar bij het personeel geen nieuwe eerste prikken meer gezet.

Ondertussen is ook de voorlopige planning voor de week van 15 maart al bekend, en stijgen we naar een kleine 140.000 nieuwe vaccinaties in Vlaanderen.

In totaal staan er in de vaccinatiecentra dan 95.600 inentingen op het programma, na de 51.600 in de komende week van 8 maart en de 21.500 deze week. U kan op de kaart hieronder zien hoeveel vaccins elk centrum mag zetten. Antwerpen krijgt er het meeste, met 9.600 dosissen.

De verdeling per vaccinatiecentrum voor de weken na 15 maart zijn nog niet bekend, maar als de leveringen meezitten, is het wel de bedoeling de aantallen stelselmatig te verhogen tot meer dan 250.000 per week eind april.

