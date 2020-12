Jambon: “Brexitakkoord kost Vlaanderen wellicht méér dan 6.500 jobs”

De impact van de brexit op de Vlaamse economie zal wellicht groter zijn dan het cijfer van 6.500 jobs dat vandaag circuleert. Dat liet Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag verstaan bij een gedachtewisseling over de brexit in het Vlaams Parlement. De impact valt groter uit omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie verlaat.

Volgens studies verliest Vlaanderen na het brexitakkoord minstens 0,6 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) en 6.500 jobs. “Maar die cijfers zijn een simulatie van een soft brexit-scenario waarbij samenwerking binnen de douane-unie zou worden voortgezet”, zei Jambon. “Dat is met dit akkoord niet het geval. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de douane-unie. We kunnen er dus van uitgaan dat de impact groter is, dat we in de buurt van 1 procent van het bbp zullen zitten.”

Bruto binnenlands product Het bruto binnenlands product is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten in een jaar. Douane-unie Een douane-unie houdt in dat er in het goederenverkeer tussen de leden van de unie onderling geen invoerrechten worden geheven. Alle landen van de unie hanteren ook hetzelfde gemeenschappelijke douanetarief voor goederen uit derde landen, waarvan de opbrengsten binnen de unie worden gedeeld.

Hoewel er geen tarieven noch quota worden ingevoerd, ondanks het verlaten van de douane-unie, komen er wel andere beperkingen voor de handel. “Er komen niet-tarifaire belemmeringen, zoals douaneformaliteiten, toezichts- en controleprocedures en technische handelsbarrières”, zei Jambon dinsdag. Het kan in het laatste geval bijvoorbeeld gaan om nieuwe normen rond productveiligheid. “Er worden evenwel heel wat afspraken gemaakt tussen beide partijen om deze barrières in de mate van het mogelijke te beperken”, aldus de minister-president.

Quote De Britten plannen een nieuw uitwisse­lings­sys­teem, maar het is niet duidelijk of Vlaamse studenten op dezelfde manier naar het VK zullen kunnen gaan als voordien Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

Pijnpunten

Jambon maakt over het algemeen een positieve analyse van het akkoord, maar naast de douaneformaliteiten zijn er volgens hem nog twee grote nadelige punten: de visserijdeal en de uitstap uit het Erasmus-programma.

Het behoud van de wederzijdse toegang tot elkaars wateren was een belangrijke voorwaarde voor Vlaanderen. “Maar in de transitieperiode van 5,5 jaar wordt 25 procent van de Europese vangstrechten in Britse wateren aan het Verenigd Koninkrijk gegeven, zonder dat het volledig duidelijk is wat er na deze transitieperiode dient te gebeuren”, aldus Jambon.

Volledig scherm Illustratiebeeld. © REUTERS

“Op basis van de verdragstekst is op dit moment ook niet volledig duidelijk welke hefbomen er tot onze beschikking staan om na deze transitieperiode te verhinderen dat er nog een bijkomende quotaverschuiving komt richting het VK.” De Vlaamse minister-president vreest dus dat er in de toekomst nog meer Europese vangstrechten in Britse wateren mogelijk aan het Verenigd Koninkrijk worden gegeven.

Ook wat de Britse exit uit het Erasmus-programma betreft, betreurt Vlaanderen de uitkomst van de onderhandeling. “De Britse regering plant een nieuw uitwisselingssysteem, maar het is absoluut niet duidelijk of Vlaamse studenten op dezelfde manier op uitwisseling naar het VK zullen kunnen gaan als voordien", zei Jambon.

Erasmusprogramma Met het uitwisselingsprogramma Erasmus kunnen studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool een deel van de studies of stage in een ander Europees land volgen. De studiepunten die in het buitenland worden behaalt, tellen gewoon mee voor het diploma in Vlaanderen. Vlaamse studenten behouden het recht op hun studietoelage, ook in de periode dat ze deelnemen aan het Erasmusprogramma.

