Jambon bracht facturatie gedetacheerde medewerker in orde na uitbreken Bpost-schandaal

Vlaams minister-president Jan Jambon ontkent dat hij gelogen heeft over de kabinetsmedewerker die deeltijds vanuit havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges gedetacheerd is aan zijn kabinet. Ook van belangenvermenging is volgens de regeringsleider “geen sprake”. Jambon geeft wel toe dat de facturatie van de betrokken medewerker pas in orde is gebracht naar aanleiding van de verhalen rond de gedetacheerde medewerkers van Bpost op het kabinet van federaal minister Petra De Sutter.

Er is de voorbije week heel wat gezegd en geschreven over de adviseur die deeltijds vanuit het havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges is gedetacheerd aan het kabinet-Jambon. De oppositie legde de minister-president donderdag in het parlement op de rooster.

Zo heeft Jambon volgens Groen-fractieleider Mieke Schauvliege “gelogen” over het tewerkstellingspercentage van de betrokkene, meer bepaald door eind mei te zeggen dat het ging om 40 procent, terwijl Jambon toen al wist dat het in de praktijk maar om 20 procent ging.

Volgens Schauviege, maar ook volgens Jos D’Haese (PVDA) en Hannelore Goeman (Vooruit) is er ook sprake van een (mogelijk) belangenconflict. De adviseur kon namelijk optreden als “rechter en partij”, stipte Goeman aan. D’Haese van zijn kant merkte dan weer op dat de facturatie van de medewerker pas na meer dan twee jaar tewerkstelling op het kabinet in orde werd gebracht, meer bepaald op 3 mei 2023. “Dat was, toeval of niet, de dag waarop in De Tijd stond dat Petra De Sutter geknoeid had met detachering bij Bpost”, aldus D’Haese.

Minister-president Jambon gaf toe dat de facturatie van de betrokkene is nagekeken naar aanleiding van de Bpost-kwestie. Op alle andere punten van kritiek beet Jambon fel van zich af.

Zo is de wijziging van 40 naar 20 procent gewoon gebeurd op basis van de geleverde prestaties. Van belangenvermenging is volgens Jambon helemaal “geen sprake”. De medewerker is namelijk aangetrokken voor het ECA-dossier (Extra Containercapaciteit Antwerpen, het miljardenproject dat moet zorgen voor extra containercapaciteit, red.) en de belangen van de haven lopen in dat dossier volledig gelijk met die van de Vlaamse regering. “In plaats van verdachtmakingen verdient die man felicitaties”, aldus nog Jambon.