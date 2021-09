Jambon: “Achterpoortjes in wet over indoor evenementen gevolg van slordig werk”

Antwerpen Schepen Van Doesburg hard voor minister Verlinden na uitspraak over Antwerpse vaccinatie­graad: "Vrijwilli­gers verdienen beter dan goedkope sneer”

4 september Het zat er al eerder bovenarms op tussen minister Annelies Verlinden (CD&V) en burgemeester Bart De Wever (N-VA), met name over de beveiliging in de joodse wijk en de achterpoortjes in het ministeriële besluit over dansen in nachtclubs. Maar ook Antwerps schepen Els Van Doesburg (N-VA) is hard voor de minister in een Facebookpost vanmorgen. Minister Verlinden liet vallen dat Antwerpen qua vaccinatiegraad lager scoort dan de rest van Vlaanderen, en dat is bij Van Doesburg in het verkeerde keelgat geschoten. “Zo’n uitspraak aanvaard ik niet”, fulmineert ze.