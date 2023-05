“Jamaar, je ziét die botox, zeggen de mensen. Ah ja. Al chance. Want daar doe ik het voor! Anders zou het weggegooid geld zijn”

INTERVIEW. Anns dochter Sofie (12) stierf nadat ze op de fiets werd gegrepen door vrachtwa­gen: “Die chauffeur kan zijn kinderen nog knuffelen. Ik kan alleen tegen haar foto nog zeggen dat ik haar graag zie”

Hoe maken we Vlaanderen samen VeloVeilig? Dat is de vraag die HLN deze week samen met alle fietsers en automobilisten wil beantwoorden in het grootste fietsonderzoek ooit. Sofie De Ridder was 12 toen ze op haar fiets werd gegrepen door een vrachtwagen. Op de laatste dag van het schooljaar, een prachtige vakantie en een heel leven voor zich. Haar mama Ann getuigt. “Wekenlang heb ik gedacht dat ik in een televisiespel zat, ik dacht ‘ze zijn me aan het testen om te zien hoe een mens reageert die zijn kind verliest’. Zo onwezenlijk voelde het.”