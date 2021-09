Jager die Jürgen Conings aantrof, beschuldigd van poging tot diefstal van machinepistool

Jager Nard Houben uit Rotem trof op 20 juni het lichaam van de gezochte Jürgen Conings aan in het Dilserbos. Eerder werd Houben al verdacht van de verkoop van een filmpje met het dode lichaam van Conings aan de Duitse krant Bild. Ook werd hij verdacht van het illegaal bezit van wapens. Speurders vielen in juli bij hem binnen. Er werden maar liefst 120 vuurwapens, een boksbeugel, een matrak en munitie in beslag genomen.

“Al jaren komen hier politieagenten over de vloer die mijn matrakken zien hangen en zelfs geen waarschuwing geven. Maar nu wil de gerechtelijke politie in Antwerpen blijkbaar wraak nemen”, zei Houben eerder aan onze krant. “Als jager mag ik deze in het bezit hebben. Ik investeer in dat materiaal om het later duurder te verkopen, aangezien wapens in prijs blijven stijgen. In legale wapenwinkels of bij mensen die overleden zijn, neem ik de wapens over. Maar door een paar vergetelheden dreig ik nu mijn vergunning en wapens te verliezen. Allicht zal ik mijn 120 wapens voor een slap prijsje aan een of andere handelaar moeten verkopen.”

“Poging tot diefstal”

Nu loopt er nog een derde klacht tegen Houben. Hij wordt ervan verdacht dat hij het machinepistool P90 van Conings probeerde te stelen nadat hij zijn lichaam had aangetroffen tegen een boom in het Dilserbos. De P90 was immers spoorloos toen Houben de agenten naar het lichaam van Conings bracht.

Volledig scherm Rozen en kaars bij vindplaats Jürgen Conings. © Mine Dalemans

Conings had een FN P90-machinepistool, een licht semi-automatiscsh wapen dat kogelwerende vasten kan doorboren, meegenomen uit het munitiedepot van Leopoldsburg. Ook nam hij een 5.7-pistool (een handvuurwapen), vier raketwerpers en munitie mee. Speurders troffen de granaatwerpers in de auto van Conings aan. Het pistool lag samen met de shotgun die eigendom was van Conings bij het lichaam, maar de P90 was nergens te bespeuren.

De politie startte onmiddellijk een zoekactie. Niet veel later werd het wapen dan toch gevonden in het bos, enkele meters verwijderd van de plek waar Conings werd aangetroffen. Het wapen zat verstopt tussen de wortels van een boom. Volgens de huidige stand van het onderzoek was de gezochte militair toen al een maand dood.

Speurders vermoeden dat Houben het wapen heeft verstopt. Hij wordt verdacht van “poging tot diefstal van een wapen”, zo bevestigt het parket aan onze redactie. Verder wil het parket geen informatie kwijt over het onderzoek. Zelf ontkende Houben onlangs in HUMO dat hij het wapen van Conings zou verstopt hebben. “Ik werd pas echt nijdig toen ze (de politie tijdens een verhoor, nvdr.) suggereerden dat ik de ontbrekende wapens van Jürgen Conings zou hebben meegenomen. Schandalig. Het sloeg nergens op.” Ook vertelt Houben dat hij denkt dat Conings vermoord is en het lichaam later op de plek werd neergelegd.

Volledig scherm Jager Nard Houben © AFP

Bekijk ook.