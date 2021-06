Jager beweert Conings gevonden te hebben: “De politie wilde me eerst niet geloven”

Wisselval­li­ge dag met nog steeds kans op regen en onweersbui­en

6:37 Vandaag is het eerst nog zwaarbewolkt en grijs maar geleidelijk wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft een groot deel van de dag droog maar op het einde van de namiddag neemt de kans op regen- en onweersbuien in het zuidoosten van het land toe. De maxima schommelen tussen 19 graden aan de kust en 26 graden in het oosten van het land. De wind waait eerst matig uit het zuidwesten, later zwak veranderlijk en matig uit noord tot noordwest in de noordwestelijke helft van het land. Dat meldt het KMI.