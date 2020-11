Jaarlijkse 11.11.11-campagne haalt slechts derde op van resultaat vorig jaar

Normaal gezien zetten plaatselijke 11.11.11-groepen en vrijwilligers tussen 1 en 11 november jaarlijks talrijke acties op, zoals een brunch, de organisatie van een quiz, of de verkoop van chocolade aan warenhuizen. Dit jaar kon slechts een klein aantal van die activiteiten doorgaan, door de covid-pandemie, maar volgens 11.11.11 was er niettemin veel creativiteit te merken. "We zijn erg fier op wat onze vrijwilligers hebben gerealiseerd", zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen in een persbericht.



Maar financieel vielen de resultaten dus tegen. En dat betekent een "zware tegenslag die op termijn gevolgen zal hebben voor de changemakers in onze partnerlanden, die in deze coronatijden extra uitgedaagd worden". De volgende weken loopt de fondsenwerving daarom door en 11.11.11 roept iedereen op om de komende weken te blijven doneren om het verlies te beperken. "Ook al kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten, online onze solidariteit tonen kan nog steeds", aldus 11.11.11.



Doneren kan nog via de doneerpagina www.doneer.11.be.