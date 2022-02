Jaarcijfers Awel: corona is niet enige oorzaak voor donkere gedachten bij jongeren

Nog meer dan in 2020 werd er vorig jaar over mentale gezondheid gepraat met Awel. Dat noemt de luisterlijn verontrustend, aangezien 2020 een moeilijk jaar was met de eerste twee zware lockdowns.

Opvallend is dat de pandemie in 2021 weinig werd genoemd als reden voor mentale moeilijkheden. Corona is over het algemeen veel minder besproken dan in 2020. Via mail kwamen de woorden ‘corona’, ‘lockdown’ of ‘covid’ bijvoorbeeld slechts 281 keer voor in 2021, tegenover 1.808 keer het jaar voordien.