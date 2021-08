Jaar na moord op Ilse Uyttersprot: plan klaar om partnergeweld aan te pakken

Showbizz Sélina van Gool getuigt over losse handjes van haar ex Gers Pardoel: “Hij smeet me op de grond en zette z'n voet op mijn hoofd”

3 augustus Smaakmaker in ‘Liefde Voor Muziek’ en gewaardeerd jurylid in ‘The Voice Kids’: Vlaanderen smelt al jaren voor de charmes van rapper Gers Pardoel (40). Maar de populaire Nederlander blijkt achter zijn pretoogjes nog een heel andere persoonlijkheid te verbergen, zo zegt Sélina van Gool (35), die tien jaar zijn levenspartner en manager was, in een exclusief gesprek. Zij meent dat de zanger haar fysiek en mentaal mishandelde. Van die incidenten heeft ze officiële documenten, die onze reporter kon inkijken. “Toen Gerwin me voor de ogen van onze kinderen van de trap duwde, dacht ik: hier stopt het.”