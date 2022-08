Ja, je baas mag shorts verbieden op het werk: “Maar er moet wel een reden zijn”

Mag je altijd een short dragen op je werk?

“Nee. Alles hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt met je baas. Volgens de wetgeving heeft die het recht om een bepaalde dresscode op te leggen waarin shorts bijvoorbeeld niet toegelaten zijn. Hij moet daar wel een reden voor hebben. Meestal verwijzen werkgevers naar contacten met leveranciers of klanten, of naar een bepaald imago dat ze willen handhaven. Ze eisen dan dat hun personeel netjes gekleed is. Voor sommige jobs moet je ook gewoon veiligheidskleding zoals een helm of veiligheidsschoenen dragen. Deze afspraken worden in het arbeidsreglement gegoten dat voor iedereen bindend is. Op je eerste werkdag krijg je een kopie en teken je een ontvangstbewijs.”