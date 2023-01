Ja, je baas kan checken wat je doet tijdens de werkuren. Experts leggen de regels uit

Weigering behande­ling asielzoek­ster in Jette “onaan­vaard­baar”, zegt Orde der artsen

“Het is onaanvaardbaar om te weigeren iemand medische zorgen toe te dienen, ongeacht het statuut van de persoon.” Dat zegt de vicevoorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen, Christian Melot. Hij reageert daarmee op het voorval met een hoogzwangere asielzoekster in Jette, die eerder deze week werd weggestuurd omdat ze geen ziekteverzekering had.

