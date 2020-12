Ja, grenzen sluiten zou nuttig zijn. Maar nee, we gaan het niet doen

Virologen, epidemiologen en biostatistici waarschuwen al langer: nu wij bij de beteren zijn in Europa, komt het virus eerder binnen dan dat we het exporteren - ze hebben het over een 'opwaartse druk' vanuit het buitenland. Met een harde lockdown in Duitsland en eveneens gesloten winkels in Nederland dreigt voor België bovendien een 'aanzuigeffect' vanuit de buurlanden. Dus toch maar beter die grenzen opnieuw sluiten, zoals we dat ook in het voorjaar drie maanden lang deden?