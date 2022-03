Italiaanse krant verdenkt prins Lorenz ervan Russische oligarch te beschermen tegen Europese sancties

‘Corriere Della Sera’ noemt Vladimir Sergeevitsj Lisin “de koning der oligarchen”. De Rus, een vriend van de Russische president Vladimir Poetin, is het hoofd van NLMK, een bedrijf dat actief is in staal en transport. Het fortuin van Lisin wordt door het financiële magazine ‘Forbes’ geschat op 26,2 miljard dollar (zo’n 23,5 miljard euro). Dat maakt hem een van de rijkste Russen, die bovendien op de 59ste plaats in de wereldranglijst staat. Door ‘NLMK België’ is Lisin ook gelinkt aan ons land.

De Italiaanse krant werpt de vraag op of prins Lorenz mede-verantwoordelijk is voor het feit dat Lisin aan de Europese sancties is kunnen ontsnappen. Zo zou de prins extern bestuurder zijn in de raad van bestuur van de familieholding ‘Fletcher Group’, met zetel in Cyprus. Bovendien werkt hij al bijna 40 jaar in een privébank in Bazel, ‘Gutzwiller & Cie’. Prins Lorenz zou dus wel eens “een Belgisch schild” kunnen vormen tegen de sancties, klinkt het.