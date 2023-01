Italiaan Pier Panzeri, spilfiguur in corruptieschandaal Europees parlement, gaat samenwerken met Belgische justitie

Dalle over taalachter­stand bij kleuters: “Ouders strenger aanpakken is niet in belang van kind”

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) lijkt niet gewonnen voor de plannen van zijn collega van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om in te grijpen bij ouders wier kinderen slecht scoren op taalkennis Nederlands. “Wie straffen oplegt, zal de (oefen)kansen van kinderen eerder verkleinen dan vergroten. Niet in het belang van het kind”, zegt minister Dalle in een reactie op Twitter. Minister Crevits vindt het “geen goed idee” om ouders financieel te straffen omdat hun kind niet slaagt voor een test.

14:03