IT-problemen bij verschillende overheidssites opgelost

Safeonweb waarschuwt voor opvallende nieuwe trend bij phishing: hierop moet je letten

Een opvallende nieuwe trend onder criminelen die Belgen online proberen op te lichten. Safeonweb, de instantie van de federale overheid die informeert over digitale veiligheid, waarschuwt voor phishingpogingen aan de hand van QR-codes. In totaal meldden we vorig jaar 6 miljoen verdachte berichten. Dat is een derde meer dan in 2021. Cyberexpert Tim Cools geeft in de video hierboven concrete tips om phishingpogingen te herkennen: “Het is altijd iets vreemds.”