IT-expert Geert Baudewijns onderhandelde al 300 keer met hackers: “Voor KMO moet je rekenen op 15.000 dollar losgeld, voor multinational op 1 miljoen”

Schaarbeek 11-jarige haalt met gesloten plooimes uit naar agent: 27 collega’s van commissari­aat in Schaarbeek melden zich ziek uit protest

27 politie-inspecteurs in Schaarbeek hebben zich ziek gemeld na een incident met een plooimes tegenover een collega. De dader, een 11-jarige jongen die thuis was weggelopen, werd na de feiten vrijgelaten. Het commissariaat in Schaarbeek, waar ook de neergestoken agent Thomas Montjoie aan het werk was, draait vandaag op minimumbezetting. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

15:06