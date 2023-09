“Islamofobe controverse”: VUB ontkent bestaan illegale gebedsruimtes terwijl ULB-studenten biddende jongeren steunen

KIJK. Dronebeel­den tonen enorme ravage na gasontplof­fing in Elewijt

In een appartementsgebouw in het centrum van Elewijt (Zemst) is de ravage enorm na twee gasontploffingen. Een 59-jarige man kwam om het leven, twee andere bewoners raakten lichtgewond. Op luchtbeelden is te zien hoe een wand van het gebouw verspreid ligt over de hele straat, met schade aan aanpalende gebouwen een auto’s die nabij geparkeerd staan. Volgens het parket heeft Geert J. (59), de man die om het leven kwam, de dubbele gasontploffing in zijn appartement hoogstwaarschijnlijk zelf veroorzaakt. De politie vond een afscheidsbrief en vier opengedraaide gasflessen.