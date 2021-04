Isaac maakte ramp in Israël vanop eerste rij mee: "Ben nog in shock”

“Er was heel veel volk”, getuigt Isaac Bernstein. Naar schatting ging het om 100.000 mensen, terwijl er maar 10.000 werden verwacht. “De feestdag was op z’n einde”, gaat Bernstein verder. “Vele mensen wilden naar beneden gaan, maar de doorgang was smal. De trappen waren wel breed, maar er stonden heel veel mensen. Omdat het zo druk was, begonnen plots mensen te vallen, en dan de ene op de andere.”

Er was veel lawaai en de eerstehulpverleners kwamen ter plaatse, vertelt Bernstein. “De mensen raakten nog meer in paniek, niemand wist wat er gebeurde. Veel mensen zijn gevallen en op die mensen zijn nog mensen gevallen.” Iedereen probeerde toen weg te lopen. “Wij zijn zelf ook in paniek geraakt en zijn beginnen lopen, maar we zijn dan meteen aan de kant gaan staan”, zegt Bernstein, die naar eigen zeggen besefte dat paniek het ergste was wat er kon gebeuren. “We hebben geprobeerd om te kalmeren, maar wat we hebben gezien was echt niet normaal. Hulpverleners trokken mensen naar buiten, naar boven, daar was een speciale plaats voor de gewonden.”