Is zombiedrug Xylazine nu ook in ons land opgedoken? Beelden uit Anderlecht doen ergste vermoeden

Is de nieuwe zombiedrug Xylazine nu ook in ons land opgedoken? Dat is een vraag die velen zich stellen nadat in Anderlecht een man gefilmd werd die op een heel karakteristieke manier, als een levende dode over straat strompelde.

De scène doet denken aan de bekende zombiereeks ‘The Walking Dead’. Een man in een zwart shirt en korte broek wankelt over het trottoir, terwijl hij hevig gesticulerend naar voren en naar achteren buigt.

Lees ook PREMIUM Hoe drugsbaron Flor Bressers rijkelijk met miljoenen strooide terwijl hij zich schuilhield in Zwitserland

Volledig scherm © RTL Info

Het filmpje werd gemaakt door Amin. “De man schreeuwde de hele tijd”, doet hij zijn verhaal aan de Franstalige zender RTL Info. “Hij kwijlde en maakte ongewone bewegingen met zijn lichaam. Hij haalde zonder verpinken zijn schouders uit de kom. Hij was net een zombie. Ik dacht dat ik in een horrorfilm beland was.”

Wegrotten

Het gedrag van de man lijkt op dat van mensen die verslaafd zijn aan Xylazine, een nieuwe drug die de huid van gebruikers letterlijk doet wegrotten. In de Verenigde Staten is het middel al een tijdje aan een opmars bezig, in combinatie met bijvoorbeeld pijnstillers, heroïne, cocaïne of meth. In het Verenigd Koninkrijk viel eind mei officieel het eerste dodelijke slachtoffer. Die man had een combinatie van xylazine en heroïne gebruikt.

KIJK. Sam (28) uit Kensington in de VS is verslaafd aan tranq: “Mensen zijn nog een schim van zichzelf”

Xylazine - ook bekend als ‘tranq’ - is een krachtig kalmeringsmiddel dat al tientallen jaren door dierenartsen wordt gebruikt om grote dieren te verdoven. De drug is erg gevaarlijk omdat hij de hartslag en ademhaling tot gevaarlijke niveaus verlaagt en grote plekken rottend vlees veroorzaakt.

Gebruikers zijn vaak urenlang verdoofd. Als ze weer bijkomen, snakken ze meteen naar meer. Die nieuwe dosis hebben ze nodig om afkickverschijnselen te voorkomen en die zijn stevig: migraine, dubbel zicht, misselijkheid, slapende vingers en tenen, zweten en zware angstaanvallen.

Ongecontroleerd

Onderzoeker Laure Elens van de faculteit Farmacie en Biomedische Wetenschappen aan de Université catholique de Louvain (UCL) kijkt vreemd op als ze de beelden ziet. “Wat meteen opvalt, zijn de ongewone bewegingen. Ze lijken ongecontroleerd. De man buigt helemaal naar achteren en breekt bijna in tweeën.”

Volgens Elens is het mogelijk dat de man Xylazine gebruikt heeft, maar is een bloedtest nodig om daar uitsluitsel over te geven. De federale politie heeft in elk geval nog geen enkel officieel geval vastgesteld in ons land.

Voormalig burgemeester van Anderlecht Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) is er niet gerust op. “Sinds het voorjaar wijzen getuigenissen in elk geval op de aanwezigheid van nieuwe stoffen, die bepaalde drugsverslaafden in echte zombies veranderen”, reageert hij in de Franstalige krant ‘La Dernière Heure’. “Sommige politieagenten aarzelen niet om te wijzen op de aanwezigheid van deze verwoestende drug.”