Is Vlaanderen klaar voor de elektrische revolutie? “Regering pakt mensen hun auto af zonder een alternatief te voorzien”

CD&V wil kleine modulaire kernreacto­ren en meer hernieuwba­re energie

De bouw van kleine modulaire kernreactoren in combinatie met meer hernieuwbare energie is verstandig groen energiebeleid. Zo stelt CD&V in zijn energievisie 2050 die op een studiedag in het Vlaams Parlement is voorgesteld. Voor de partij is een verstandig groen energiebeleid gebaseerd op technologische innovaties, strategische onafhankelijkheid en welvaartscreatie voor iedereen.

16 december