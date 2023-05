Is positie Petra De Sutter (Groen) nog houdbaar? Minister krijgt vermoedens van belangenvermenging maar niet van zich afgeschud

Dankzij oproep in HLN heeft Cozette (2) tijdelijk genoeg medicatie tegen hevige epilepsie­aan­val­len, maar kan ze nog eens zonder vallen?

Een tekort aan Sabril, het medicijn dat epilepsieaanvallen tempert, in ons land betekende voor de Antwerpse Cozette (2) en haar ouders weken van slapeloze nachten. Dankzij een oproep in onze krant kon mama Debbie (36) nog enkele doosjes bemachtigen: “We zijn ontzettend dankbaar, maar vragen ons ook af of we deze nachtmerrie nog eens moeten meemaken.” Wij legden de vraag neer bij de bevoegde overheidsinstantie en producent Sanofi: “In onze wet staat nergens vermeld dat ze een reden voor het tekort moeten geven.”