Is omikron niet meer dan een verkoudheidsvirusje? Experten leggen uit

Livios Koppel renoveert verkrotte woning en kiest resoluut voor duurzaam­heid: "om niet te hoeven besparen op ecologi­sche materialen, stelden we de renovatie van onze badkamer uit"

Lucas en Alice kochten een charmante woning uit 1947 in Kuurne die ze een grondige make-over gaven. Op twee jaar tijd renoveerden ze niet alleen het volledige oude gedeelte, maar plaatsten ze ook een nieuw bijgebouw in houtskelet. Daarop komt later nog een heuse daktuin. Ze werkten bovendien met ecologische materialen, zoals leem, kurk en houtwolisolatie. Bouwsite Livios toont het resultaat.

3 januari