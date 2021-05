Is Julie Van den Steen belaagd omwille van wandaden grootvader? Gerard Soete, de man die Lumumba deed verdwijnen (maar wel twee tanden behield)

Showbizz Julie Van den Steen excuseert zich voor wandaden van koloniale grootvader: “Mijn opa heeft bijzonder slechte dingen gedaan in die tijd”

27 april Julie Van den Steen (28) was midden februari al te zien in het VTM-programma ‘Later Als Ik Groot Ben’, maar de presentatrice reageerde op maandag nog op een fragment uit de reeks. “Er is terecht veel te doen rond het stuk dat ging over mijn opa”, schrijft Julie op haar Instagramaccount.