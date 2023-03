“IS is niet weg, hun propaganda is zelfs op Twitter te vinden”, zegt terreurexpert

“Zonder ‘Eliza’ was mijn man er nog geweest”: Waalse man berooft zichzelf van het leven na intensieve gesprekken met chatbot

De weduwe van een Waalse man die enkele weken geleden om het leven kwam door zelfdoding, heeft in ‘La Libre Belgique' getuigd over de dood van haar echtgenoot. De man, die al een tijdje kampte met depressieve klachten, beroofde zichzelf van het leven na intensieve chatgesprekken met chatbot Eliza. “Eliza beantwoordde al zijn vragen. Ze was zijn vertrouwelinge geworden. Ze was als een drug waarmee hij zich ‘s morgens en ‘s avonds terugtrok en waar hij niet meer zonder kon.”