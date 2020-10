Is horeca een belangrijke bron van besmettingen? Op dit rapport is sluiting cafés en restaurants gebaseerd

Vanaf maandag moeten de cafés en restaurants verplicht een maand dicht. Het is een maatregel die hard is aangekomen in de hele sector en bij de toeleveranciers. Het Overlegcomité baseerde zich voor die beslissing op een rapport dat wetenschappelijke studies citeert die in de richting van de horeca wijzen. Dat meldt La Libre.

De aankondiging dat er over twee weken een evaluatie zou plaatsvinden, is niet voldoende om de gemoederen te bedaren. Horeca Vlaanderen overweegt alvast juridische stappen tegen de sluiting van cafés en restaurants, net zoals haar Waalse tegenhanger. “We winnen juridische informatie in om na te gaan of die beslissing wel proportioneel is”, klinkt het.

“Onverenigbaar”

Maar de maatregel komt niet zomaar uit de lucht gevallen. La Libre kon een rapport inkijken dat werd samengesteld door infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen). “De nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (zoals mondmaskerplicht en afstand houden) zijn “inherent onverenigbaar” met “de typische horeca-activiteiten (zoals eten en drinken, (luid) praten, en dicht bij elkaar zitten)”, zo staat te lezen in het rapport.

“Maskers zijn niet compatibel met eten en drinken. De afstand tussen mensen aan een tafel is over het algemeen kleiner dan een meter. Dat is zeker het geval in cafés (de consumptie van alcohol kan er leiden tot het minder naleven van de basisregels). Bovendien kan in de binnenruimtes van horecazaken de kwaliteit van de luchtventilatie erg variëren”, meldt het rapport.

Drie casestudy’s

Maar wat zegt de wetenschap? In de nota van Erika Vlieghe wordt verwezen naar drie casestudy’s. Het gaat onder meer over een grote Oostenrijkse besmettingshaard begin maart, waar een groot aantal skiërs uit 43 landen positief testte nadat ze een hele tijd in een bar in Ischgl hadden vertoefd tijdens de après-ski.

Ook wordt een casestudy uit Japan vernoemd. Daarin werden 61 clusters geanalyseerd. In dit onderzoek kwam de horeca met 16 procent van de clusters (10) als derde meest voorkomende plaats van overdracht naar voor.

Verder wijst het rapport naar een onderzoek dat gebeurde in Guangzhou in China. Daar werden 10 infecties binnen drie families vastgesteld wegens de slechte ventilatie.

Kern van de redenering

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) erkent tegenover La Libre dat “in de huidige context dit debat over het relatieve gewicht van de horeca in de infectieketen niet langer de kern van de zaak is”. “Maar onze redenering is simpel”, legt hij uit. “Gezien de massale circulatie van het virus, moet menselijk contact koste wat het kost worden verminderd, zonder onmogelijk te maken wat echt heel belangrijk of zelfs essentieel is om te overleven (zoals het openhouden van de scholen, ondernemingen, winkels en een minimum aan menselijk contact).

Overleg

Ondertussen is het eerste overleg tussen de horecasector, vakbonden, hotelsector en federale ministers van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, en van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, constructief verlopen.

“De kwijtschelding van de RSZ en de participatie van de staat in de eindejaarspremie is belangrijk, want zo zorgen we dat er geen “cash out” is. De verdubbeling van het overbruggingsrecht als een vervangingsinkomen, geeft toch ook wat meer zuurstof. We bekijken wat dit in totaal oplevert en wat er nog meer nodig is”, stelt Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen.