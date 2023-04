Is het wel een goed idee om een straathond uit het buitenland te adopteren? “Mijn man wou onze Roemeense hond zelf gaan terugbrengen”

Nieuw verzoe­nings­over­leg bij Delhaize vandaag, CEO waarschuwt personeel in videobood­schap: “Franchise­plan is de enige optie”

Vandaag vindt een tweede verzoeningspoging plaats bij Delhaize. Gisterenavond, een dag voor het belangrijke overleg dus, verscheen er op het bedrijfsintranet van Delhaize plots een videoboodschap van CEO Xavier Piesvaux voor het personeel, schrijft de ‘RTBF’. Die had zich sinds de aankondiging dat Delhaize plant om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen niet meer echt laten horen. In een video van negen minuten stelt Piesvaux dat het franchiseplan de énige optie is. Hij zegt verder te begrijpen dat er reactie en zelfs frustratie is, maar stelt dat “naast het recht om te staken ook het recht om te werken gerespecteerd moet worden”. “Daarom zullen we de toegang tot onze winkels blijven garanderen”, klinkt het.