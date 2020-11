Is het veilig om vandaag terug naar de school te gaan? “Het is aanvaardbaar risico”

“We hopen van niet en we denken dat dat niet zal leiden tot een enorme verhoging van de besmettingen zal leiden. We hebben er veel met virologen over gepraat en ja, de heropening wordt ondersteund. We moeten verder kijken dan de virologische logica. Ook het hele pedagogische, educatieve project is belangrijk. Het is een aanvaardbaar risico”, aldus Van Ranst gisteren in VTM NIEUWS.



Over de verplichting van mondmaskers in lagere scholen in de Henegouwse gemeente Courcelles zei Van Ranst: “Een burgemeester mag dat doen, maar wanneer we het meest strenge de norm gaan maken, mag er niets meer. Het is een interessante case en we zullen zien wat eruit komt, maar ik ben niet meteen voorstander om dat algemeen te maken.”

In VTM NIEUWS verzekerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat het ventileren in de scholen vlot zal gebeuren. “85 procent van de scholen is modern aangepast. Voor de 15 procent andere vragen we extra aandacht. Er is ook extra budget vrijgemaakt voor CO2-meters. Het belangrijkste voor de klaslokalen open gaan, is de analyse door preventiecoördinatoren. Die oordelen of het veilig kan, anders wordt overgegaan tot andere lokalen.”

“Scholen maximaal openhouden”

Op de vraag wat er gaat er gebeuren met de examens in december antwoordde Weyts: “Ik heb aan de onderwijskoepels gevraagd om samen te zitten in een werkgroep om uniforme richtlijnen uit te vaardigen, zodat niet dat iedereen verschillende zaken doet. Ik hoop natuurlijk dat we kunnen examineren. Dat hangt af van de inschatting van de scholen of men dat goed kan organiseren, dan kan je ook examineren.”



En wat als de besmettingen weer flink gaan stijgen? “Ik wil de scholen altijd maximaal open houden, maar ik neem de beslissing niet alleen. Er zijn ook de sociale partners, scholierenkoepels en virologen. We gaan niet onbesuisd beslissingen nemen. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen, maar we houden constant vinger aan de pols. Als het nodig is, dan gaan we ingrijpen, we hebben dat in het verleden ook altijd gedaan”, aldus Weyts nog.

Op de vraag waarom mogen generaties op school wel gemengd worden en een privésituatie beter niet, zei Weyts nog: “De situatie is natuurlijk anders. Ten eerste is onderwijs prioritair, ik wil het recht op leren garanderen voor alle kinderen en jongeren. Ten tweede is de situatie natuurlijk anders. In de scholen gelden strenge maatregelen, dat is iets anders dan als opa je kleinkind knuffelen.”