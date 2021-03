Is het tijd voor een korte, maar krachtige lockdown? 13 experts vertellen hoe die er wel/niet moet uitzien

Bpost start met sneltesten in drie sorteercen­tra

22 maart Bij bpost is vandaag/maandag een proefproject gestart met sneltesten in drie sorteercentra. Werknemers kunnen op vrijwillige basis een PCR-test laten afnemen, die aangeeft of ze al dan niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus. De uitslag is binnen de vijftien minuten gekend.